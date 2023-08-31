Haber:Duha Sena Oskay

Ziyaret Fidan'ın yeni kabinede dışişleri bakanı olarak görevlendirildikten sonra Rusya'ya gerçekleştiği için büyük önem taşıyor.

Bakan Fidan'ın, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başta tahıl anlaşmasının geleceği ve Ukrayna'daki çatışmalar olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuları masaya yatırması bekleniyor.

Fidan’ın mevkidaşı Lavrov ile ele alacağı konular arasında Ukrayna, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerindeki durum gibi çok çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra 2022'de Moskova'da başlatılan Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirme süreci de yer alacak.

Lavrov ve Fidan, şimdiye dek 3 telefon görüşmesi yapmıştı. Bugün ise ikilinin ilk yüz yüze görüşmesi olacak.