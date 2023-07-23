İSTANBUL - Yazarların bir süredir devam eden grevine geçen hafta oyuncuların da dahil olmasıyla Hollywood'da son 63 yılın en büyük grevi gerçekleşiyor.

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin (SAG-AFTRA) oyuncular adına başlattığı grev, yüzlerce oyuncu ve yazarın, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine kaçınılmaz hale geldi. Hollywood'da dev yapımları durduran greve ünlü isimler de destek veriyor. Onlardan biri, Harry Potter serisinin çocuk yıldızı olarak ünlenen oyuncu Daniel Radcliffe. Ünlü aktör, dün New York'taki eyleme katıldı. Radcliffe, SAG-AFTRA'nın başlattığı oyuncular grevi kapsamında düzenlenen protesto yürüşüne dört aylık oğluyla birlikte geldi.

33 yaşındaki İngiliz aktör, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Erin Darke ile birlikte, düşük maaşlara düzenleme ve sektörün yapay zekadan korunması amacıyla verilen mücadeleye dahil oldu.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL