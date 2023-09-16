İstanbul

Eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Hasan Arat, yönetim kurulunu eleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün 2023 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Arat, yönetimin camia üyelerini zan altında bıraktığını iddia ederek, "Beşiktaş yönetimi, mesnetsiz şekilde komplo kurulduğunu iddia ediyor. Kendi camiasının üyelerini zan altında bırakıyor. Taraftarı kendilerine komplo kurmakla, sosyal medyada kendilerini eleştirenleri trol olmakla itham ediyor. 'Taraftar şapkasını önüne koyup düşünsün.' şeklinde hitapta bulunuyor. Şapkayı önüne koyup düşünmesi gereken bir merci varsa bu da yönetimdir, taraftar değildir." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin düzenlediği son basın toplantısına göndermede bulunarak şunları kaydetti:

"Siz dilediğiniz kişiye dilediğiniz şekilde iftira atamazsınız. Türkiye bir hukuk devletidir. Mikrofonların önünde 10 gün önce söylediğiniz mesnetsiz ifadeler TCK 267. maddesine göre suçtur. Beşiktaş Tüzüğü'nün 47. maddesine aykırıdır. Mikrofona geçip iftira atıyorsunuz, kulübün internet sitesinden bu cümleleri çıkarıyorsunuz. Umarım söylediklerinizden pişmanlık duyarak çıkarmışsınızdır. Beşiktaş camiası beni iyi tanır. Neleri asla yapmayacağımı da iyi bilir. Ben bu kulübe 19 yaşında geldim. 22 yıldır nerede olduğumu soruyorsunuz. 7 numaralı formam Akatlar'da Beşiktaş müzesinde duruyor. Ay-yıldızlı Beşiktaş armasını uluslararası karşılaşmalarda taşıdım. Hayatımdaki ilk maaşı 44 yıl önce Beşiktaş'tan aldım. Beşiktaş sayesinde okudum ve sporculuk yaptım. Sporcu geçmişi olan bir yönetici olarak Seba döneminde ikinci başkanlık yaptım. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Avrupa Olimpiyat Komitelerinde milli görevde bulundum ve bu görevlere devam ediyorum. Ben hep buradaydım. Biz hepimiz Beşiktaş sayesinde buradayız. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur, buradaki herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Bana 'Bu kulüp babanızın çiftliği mi?' diye cümle sarf ettiniz. Babam memurdu, çiftliği yoktu; bana sadece onur ve şeref bıraktı. Bir daha babam hakkında böyle bir lafı ağzınıza almayın."

"Bu camia şans ve şans verdi. Eser ortada ışık pek de görülmüyor"

"Beşiktaş'ı kimse kendi çiftliği gibi yönetemeyecek" diyen Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir önceki dönemde ikinci başkanken kulüp kasasına gizlediğiniz Ernst and Young raporlarını açıklamayan sizin yönetiminiz değil mi? Bu camianın evlatları malum terör örgütleri tarafından evinden alınırken neredeydiniz? Gençlerimiz Çarşı davasında yargılanırken neredeydiniz? Fulya'da 95 milyon zarar var deyip sonra Fulya davasının buhar olmasını sağlayan kimlerdi. Genel kurul üyelerinin mahkemede kazandığı 515 milyon liralık bütçe aşım davasını neden üst mahkemeye taşıdınız? Kulüp yöneticilerinin kulübe milyonlarca liralık fatura kesmesine göz yuman sizin yönetimleriniz değil miydi? KPMG raporlarını hiçbir yetkili kurulumuzla paylaşmayarak şahsi kasanızda tuttuğunu söyleyen siz değil midiniz? Beşiktaş'ı kimse kendi çiftliği gibi yönetemeyecek. Bu göreve yeni gelmediniz, 12 yıldır en üst düzeyde bu görevdesiniz. Bu camia şans verdi. Eser ortada, ışık pek de görülmüyor. Bu kulüp bize şehitlerimizden, Şeref beylerden, Hakkı Yetenlerden, kulüp terörün eline geçmesin diye bizi göreve çağıran Süleyman Seba'dan emanet. Beşiktaş'ı dünyanın en kurumsal kulüplerinden biri yapmaya söz verdik. Çıktığımız yolu artık Beşiktaşlıların yoludur."

AA