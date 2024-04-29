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Bucks'ta ise Brook Lopez 27 sayı, 9 ribaunt, Khris Middleton 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Malik Beasley 20 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

Sakatlıkları nedeniyle Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın forma giymediği Milwaukee Bucks'ı 126-113 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

Sixers'ta Joel Embiid 27 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Tyrese Maxey 23 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Kelly Oubre Jr 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Knicks'te Jalen Brunson 47 sayı, 10 asist, 4 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. OG Anunoby 16 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 97-92 mağlup eden New York Knicks, seride 3-1 öne geçti.

Suns'ta Devin Booker'ın 49 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kevin Durant 33 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Bradley Beal ve Jusuf Nurkic, 9'ar sayı kaydetti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Timberwolves, altıncı sıradan play-off bileti alan Suns'ı 4-0'lık seriyle "süpürdü" ve adını konferans yarı finaline yazdırdı.

Onuachu: Bugün 3 gol atmamda takım arkadaşlarım bana yardım etti

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