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Kent merkezinde 20 hasta, evlerine getirilen sandıklarda vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Kastamonu'da engelliler ile evde sağlık hizmeti alanlar, özel araçlarla taşındı, yatağa bağımlı hastalar ise seyyar sandıkta oy kullandı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 13 ambulans, 12 hizmet aracı ve 75 personel, gün boyunca hastalar ın hizmetinde oldu.

Oyunu kullandıktan sonra ambulansa getirilen Bekir Ülker, gazetecilere, "Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Oyumu kullandım, ambulansla geldim. Allah razı olsun, Allah devlete zeval vermesin." dedi

Ülker Çifti, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak sedye ile oy kullanacakları sınıfa kadar götürüldü.

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