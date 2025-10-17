HATAY (AA) - Vali Mustafa Masatlı, depremlerin ardından devlet eliyle inşa edilen Defne ilçesindeki 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet edip onlara hediyeler veren Masatlı, sınıflarda incelemelerde bulundu ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Masatlı, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirde dünyanın en büyük iyileştirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, Hatay'ın her yanı ve yönüyle yeniden ihya, imar ve inşasının büyük bir hızla sürdüğünün altını çizen Masatlı, şöyle devam etti:

'Bir taraftan konutlarımız, bir taraftan ticarethanelerimiz, sağlık tesislerimiz inşa ediliyor, diğer taraftan altyapımızı tamamıyla yeniliyoruz ki Türkiye'nin en büyük projeleri şu an itibarıyla şehrimizde yürütülüyor. Tabii bunun yanında da eğitim kurumlarımızın yeniden imar, ihya ve inşası çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bizler 'Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor' şiarıyla yola çıktık ve bu kapsamda 'Hatay Modeli' diyebileceğimiz bir modellemeyle eğitimde de öğretimde de çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor.'

Masatlı, depremde eğitim kurumlarının üçte biri kullanılamaz hale gelen kentte büyük bir hızla başladıkları çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Depremlerin olduğu 6 Şubat'tan bu yana 798 okulun büyük onarım çalışmasını, 145 okulun da güçlendirme işlemlerini tamamladıklarını vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

'199 yeni okulumuzu da hizmete almış olduk ki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulumuz da bunlardan bir tanesidir. Diğer taraftan 70 okulumuzun inşaat çalışmaları devam ediyor, 42 okulumuzun da yeniden yapımıyla ilgili ihale süreçleri sürüyor. Tabii biz sadece okullar yapmadık onun yanında da M2 STEAM Merkezi'mizi hizmete aldık ki üstün zekalı çocuklarımız Antakya merkezde, orada eğitim alıyor. Samandağ'da da bir bilim ve sanat merkezini kısa süre önce açtık. 4 bilim ve sanat merkezimizi de inşallah bu sene sonunda tamamlamış olacağız.'

Masatlı, öğretmenlerin de sosyalleşmesi ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması bakımından da 4 öğretmenevini yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açacaklarının bilgisini verdi.

'Hatay'ımız, dünyanın en marka şehirlerinden biri haline dönüşecek'

İhya, inşa ve imar çalışmaların tamamlanmasıyla kentin çok daha güzel hale geleceğine dikkati çeken Masatlı, 'Her şey böyle dışarıdan anlatıldığı gibi değil, şehrimiz bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğuyor. Bu süreç tamamlandığında, medeniyetler şehri Hatay'ımız, dünyanın en marka şehirlerinden biri haline dönüşecek.' dedi.

Masatlı, bu çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.

'Şehrimizde eğitim-öğretimle ilgili şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değil'

Depremlerinden bir gün önce 5 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayısının yatırımların tamamlanmasıyla 17 binlere ulaşacağını bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

'Depremden bir gün önceki derslik sayımıza yüzde 15 daha eklemiş oluyoruz. Bundan şunu çok rahat anlayabiliriz, biz şehrimizin tamamında yani insan yaşamının, genç ve çocuk yaşamının olduğu hemen hemen her yere eğitim kurumlarıyla ilgili planlamalar yaptık ve bu planlama çerçevesinde de çocuklarımızı okullarımızda eğitiyoruz. Özelde belki bir iki örnek olabilir ama genel olarak şehrimizde eğitim-öğretimle ilgili şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değil.'

Muhabir: Lale Köklü Karagöz,Ali Küçük