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Paylaşımda ayrıca Orgeneral Kadıoğlu'nun Türk Yıldızları ile yaptığı uçuşun kokpit içi ve dışından görüntülerine yer verildi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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