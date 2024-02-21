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B Grubu: On Otomasyon Defne, 1955 Batman Belediye, Şehit Ahmet Mehmet Oruç, Genç Nesil Bilişim

A Grubu: Odunpazarı Gençlik, Elazığ Genç ve Spor İl Müdürlüğü, Yenimahalle Belediye, Hoca Ahmet Yesevi

Kadınlar 2. Lig play-off grupları şöyle oluştu:

Gruplarında birinci olan takımlar Dörtlü Final'e yükselme ve gelecek sezon THF Kadınlar 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre kura çekimi, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

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