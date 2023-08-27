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Erkekler Süper Ligi'nde ise ilk hafta maçları yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi'nde ilk haftanın son maçı Anadolu Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında yarın oynanacak.

EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor berabere kaldı

EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor berabere kaldı

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan dört maçın sonuçları şöyle:

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