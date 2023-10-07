Muğla

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kentte yılın her döneminde yetiştirilmesi mümkün olan patatesin ekim alanını genişletmeyi ve ürün çeşitliliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tarımda ürün çeşitliliğine sahip Muğla'nın bereketli topraklarında yetiştirilen sebze ve meyveler, yurt içinde ve dışında sofraları donatıyor.

Kentin elverişli iklimi sayesinde hem yüksek kesimlerde hem de yaylalarda 12 ay boyunca üretimi yapılabilen patates de ülke ekonomisi için katma değer sağlıyor.

Patates ekim alanlarının genişletilmesi ve üründe çeşitliliğin sağlanması için Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde projeler yürütülüyor.

Bu kapsamda, çiftçinin desteklenmesi başta olmak üzere bölgenin toprak ve iklim yapısına uygun yeni türler için tohum geliştirmeye yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

Şu sıralar turfanda patates hasadı yapan Muğlalı çiftçiler, rekolte ve fiyattan oldukça memnun.

"Bereketli bir sezon geçiriyoruz"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Saylak, sezonun son turfanda patates hasadına başladıklarını söyledi.

Muğla'da elverişli iklim nedeniyle patates için aynı anda ilk ve son turfandanın yapılabildiğine dikkati çeken Saylak, "Yeryüzü cenneti Muğla'da çok farklı yükseltilerde çok çeşitli tarım yapılıyor. Patates de bunlardan birisi. Şu sıralar Seydikemer ilçemizin Bekçiler ve Doğanlar mahallelerinde yaklaşık 4 bin dekarlık alanda patates hasadı yapıyoruz. Son derece bereketli bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Bu aylarda Türkiye'nin birçok şehrinde patates hasadı yapılamadığını dile getiren Saylak, Muğla'nın hem sahil kenarında hem de yüksek kesimlerdeki yaylalarında patates üretimi yapıldığını ifade etti.

Saylak, "Yılın ilk turfanda patatesini nisan ayında Datça'da denize sıfır rakımda üretiyor ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. İl genelinde yaklaşık 10 bin dekar alanda yaptığımız patates tarımıyla yılın 12 ayında patateslerimizi pazara sunuyoruz." diye konuştu.

Çiftçiye tohum desteği sağlama uygulamasını yıllar önce başlattıklarını belirten Saylak, "Hazırladığımız proje kapsamında önümüzdeki yıl yeni tür patates tohumlarını kentteki üreticilerimize dağıtarak deneme ürünleri yetiştireceğiz. Dekar başına verimi yükseltmeyi amaçlıyoruz. Çok büyük bir üretimimiz yok ama yılın 12 ayı patates üretiminin yapıldığı bir coğrafya olarak üreticilerimiz de tüketicilerimiz de bu konuda son derece şanslı." dedi.

Üretim girdilerindeki maliyet artışına bağlı olarak açıklanan desteklemelerle 2022 yılında dekar başına 146 lira olan mazot ve gübre desteğinin 193 liraya, sertifikalı tohum desteğinin de 200 liradan 260 liraya çıkarıldığını söyleyen Saylak, "Şu anda Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde 10 çeşit sertifikalı patates tohumu üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde bu yeni tohumları biz de üreticilerimizle buluşturacağız. Böylelikle yeni çeşitlerle de verimi artıracağız." diye konuştu.

Saylak, üreticileri her anlamda desteklemeye çalıştıklarını, patates yetiştirilen alanın ve üretici sayısının artmasıyla Muğla'nın patates üretimiyle de adından söz ettiren bir kent haline geleceğini ifade etti.

Bekçiler patatesinin coğrafi işaret olarak tescil edilmesi için çalışma yapılıyor

Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi'nde üretim yapan çiftçiler, 4 bin dekar alanda ektikleri kış patatesinin hasadına başladı.

Yüksek yaylalarda yetiştirilen Bekçiler patatesi, uzun raf ömrü dolayısıyla tercih ediliyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, bölgede üretilen tarımsal ürünlerin coğrafi işaret belgesiyle tescillenerek marka değerlerinin artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kaya inciri ve Fethiye tahininin yanı sıra Seydiler kilimini coğrafi işaret olarak tescil ettirdiklerini belirten Çıralı, Bekçiler patatesiyle ilgili çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

Çıralı, "Önemli olan ürünlerimizin katma değerini artırmak. Yaylada üretilen patatesin raf ömrünün uzunluğu, aroması, lezzeti ve bölgeye has olması coğrafi işaret almamızı kolaylaştıracak. Önümüzdeki günlerde patatesimizi laboratuvara yollayıp inşallah coğrafi işaretini alacağız." dedi.

Üreticiler rekolte ve fiyattan memnun

Çiftçi Rıfat Karaca, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıkları patates tohumlarıyla yüksek verim elde ettiklerini söyledi.

Karaca, Bekçiler patatesinin rengi, tadı ve aromasıyla aranan bir ürün olduğunu dile getirerek, "Muğla ve yakın illere sürekli patates gönderiyoruz. Yol kenarında da satış yapıyoruz. Tatil için bölgeye gelen, Antalya'ya giden yerli turistler de buradan patates almadan geçmiyor." diye konuştu.

Talip Karataş, yıllardır kış için son turfanda patates üretimi yaptığını ifade etti. Karataş, "Bekçiler denizden 1500 metre yüksekte. Bu nedenle havası ve suyu sert. Yüksek rakımda yetişen patatesin hem lezzeti, aroması güzel hem de depolara girdikten sonra raf ömrü çok uzun. Depoda yaklaşık 8-9 ay bu ürün kalabiliyor. İyi verim aldığımız dönemde dönümüne 5-6 ton ürün alabiliyoruz. Bu sene fiyatlar da çok iyi." dedi.

Çiftçi Şevket Ertuğrul da yetiştirdikleri patatesin yemek ve kızartmada aranan bir ürün olduğunu dile getirdi. Ürünü tarlada sattıklarını ve fiyatın istenilen düzeyde olduğunu belirten Ertuğrul, tohum desteğinin devam etmesini istedi.