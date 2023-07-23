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Hastanede tedavisi devam eden Salih Demir'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırı da yaralandı, il sekreteri Sacit Pişgin ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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