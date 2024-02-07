Eroğlu, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a tur atlama hayaliyle geldiklerini belirten Eroğlu, "Zor olduğunu biliyorduk ama bir hayalimiz vardı. Türkiye Kupası'nda bazen sürprizler olabiliyor. Galatasaray'ın gücünü biliyorduk ama hayalimizi gerçekleştirmek için sahaya çıktık. Maçta 1-0'dan sonra elimize fırsat geldi. Beraberliği yakalayabilirdik." diye konuştu.

Karşılaşmada aleyhlerine Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle 2 penaltı verilen Hüseyin Eroğul, "Trendyol 1. Lig'de de VAR var. Biz 2 maçta puan kaybettik. Bu pozisyonlardan daha penaltıydı. Asla Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Galatasaray yine turu geçerdi ama VAR'daki standardın oluşmasını istiyorum. Çok hassas bir nokta." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, 3-0 geri düşmelerine rağmen pes etmediklerini vurgulayarak, "Sahada reaksiyon vermeye devam ettik. Teslim olmadık, oyunu çirkinleştirmedik. Sürekli maça ortak olmaya çalıştık. 3-2'den sonra yaptığımız değişikliklerle maçı uzatmaya götürmek istedik ama olmadı. Oyuncularımı tebrik ettim. İyi bir mücadele ortaya koydular. Hem de sisteme bağlı kalarak oynadılar. Bu maç geride kaldı. Galatasaray'a kupada başarılar dilerim. Bizim için önemli olan Süper Lig hedefine sezon sonunda ulaşmak. Bandırmaspor'u iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.