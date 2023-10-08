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Bu sezon Dubai Açık ve Madrid Açık'ta finalde kaybetmesinin ardından ilk WTA 1000 serisi zaferini yaşayan Polonyalı tenisçi, kariyerinin 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Runkara Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Sisay Lemma, kadınlarda Etiyopyalı Zewditu Aderaw Gelaw birinci oldu

Runkara Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Sisay Lemma, kadınlarda Etiyopyalı Zewditu Aderaw Gelaw birinci oldu

Swiatek, 1 saat 9 dakika süren mücadelenin ardından Samsonova'yı 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, Swiatek ile dünya 22 numarası Rus Liudmila Samsonova karşılaştı.

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