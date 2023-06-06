Ankara

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda, turnuvada 2020 ve 2022'de şampiyonluğa ulaşan Polonyalı Swiatek, dünya 66 numarası Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı. Sağlık sorunu yaşayan Tsurenko, ilk sette 5-1 gerideyken oyuna devam edemedi ve Swiatek, adını son 8 arasına yazdırdı.

Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 yenen 6 numaralı seri başı 19 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff ise çeyrek finalde Swiatek ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde Casper Ruud'un ardından Danimarkalı Holger Rune, Alman Alexander Zverev ve Arjantinli Tomas Martin Etcheverry, çeyrek final vizesi alan tenisçiler oldu.

6 numaralı seri başı Rune, 3 saat 59 dakika süren çekişmeli mücadelenin ardından 23 numaralı seri başı Arjantinli Francisco Cerundolo'yu 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek üst turda Ruud ile eşleşti.

Turnuvanın 2021 ve 2022 yarı finalisti 22 numaralı seri başı Zverev ise 28 numaralı seri başı Bulgar Grigor Dimitrov'u 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) mağlup etti.

Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ise 27 numaralı seri başı Japon Yoshihito Nishioka'yı 3-0'lık (7-6, 6-0, 6-1) skorla geçerek üst turda Zverev'in rakibi oldu.

AA