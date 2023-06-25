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Kurtarma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Bu esnada sulama kanalı yakınlarında çalışan bir iş makinesinin operatörü, aracın kepçesini kanala indirerek hayvanın yaklaşmasını bekledi.

Hayvanlardan biri vatandaşlarca kurtarılırken diğeri ise akıntıya kapılıp yaklaşık 4 kilometre sürüklendi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yaşanan su taşkınları sulama kanallarını da doldurdu.

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