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15 uzman yardımcısı alınacak

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2020 Çarşamba 10:22
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15 uzman yardımcısı alınacak

Milli  Güvenlik  Kurulu  Genel  Sekreterliğinde  Genel  İdare  Hizmetleri  Sınıfında  münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak 2021 Cuma  günü  mesai  saati  bitiminde  sona  erecektir.

Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Genel Sekreterliğe intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanla ilgili detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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