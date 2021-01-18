İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Altındağ mahallesi Ulukaya mevkiinde bulunan 52.300 m² büyüklüğünde fıstıklık Nizip İcra Dairesi tarafından satılığa çıkarıldı.

İhale açık artırma suretiyle yapılacak olup birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.