Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, bol pozisyonlu ve keyifli bir maç yaptıklarını belirterek, "İyi bir performans sergiledik. Birçok pozisyona girdik ve goller bulduk. Çok değerli bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum. Hem süregelen son derece kötü bir deplasman grafiğini terse çevirmek için bir şanstı. Hem de aşağıyla aramızdaki bağı kurtarmak ve yüzümüzü yukarıya döndürmek adına önemli bir 3 puandı." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupaları hedefiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan İlhan Palut, "Avrupa hedefimizi ligin hiç istemediğimiz yerinde dillendirdik. Maalesef kötü bir periyot yaşadık. Artık ligin bitmesine çok az bir süre kaldı. Her maçımıza puanlar kazanmak için çıkacağız. Alacağımız en yüksek puan ve olabileceğimiz en iyi pozisyon. Bu haftalık da böyle geçelim. En iyisi için çalışacağız." şeklinde konuştu.