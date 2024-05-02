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Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ndan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

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