İSTANBUL- 1902 yılında kurulan ve dünyanın saygın kuruluşlarından olan Amerikan Üroloji Derneği bugüne dek 290 üroloğa ‘Onursal Üye’ unvanı verdi. 23 bin üyesi ile alanında dünyanın en büyük ve en köklü derneği olan Amerikan Üroloji Derneği, 121 yıldır üroloji alanında bilimsel çalışmaların yanı sıra, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri politikasının oluşturulmasına öncülük ediyor. Kongreleri ve yayınları en yoğun şekilde takip edilen dernek, kariyerlerinin her aşamasında dünya çapında ürologlar ve ürolojik sağlık uzmanları için yenilikçi, kanıta dayalı, kaliteli eğitim geliştirmede ön saflarda yer alıyor. Amerikan Üroloji Derneği üyeleri hastalara daha iyi hizmet verebilmek ve gelecekte ürolojik hastalıkları iyileştirecek keşifler yapabilmek için hizmet veriyor.

Üstün başarı sağlayan bilim insanları seçiliyor!

Bu yıl 118. kongresini gerçekleştiren Amerikan Üroloji Derneği’nin Onursal Üyeliği, tıbbın Üroloji ile ilgili alanında üstün başarı sağlayan bilim insanlarına, Dernek yetkililerine ve seçkin ürologlara veriliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Minimal Invaziv ve Robotik Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, minimal invaziv ürolojik cerrahi ve endoüroloji alanlarında yaptığı yenilikler ve geliştirici çalışmalardan dolayı Amerikan Üroloji Derneği’nin (American Urological Association) 2023 yılı Onursal Üyeliğine seçilmeye hak kazandı.

En büyük onur!

Böylece ülkemizde ilk kez bir Üroloji Cerrahı, dünyanın alanında en büyük derneğinin Onursal Üyesi oldu. Bu yıl 6 yeni Onursal Üyeden biri olan Prof. Dr. Ali Rıza Kural’a sertifikası, Amerikan Üroloji Derneği’nin Chicago’da gerçekleştirilen 118. Kongresinde Dernek Başkanı Prof. Dr. Raju Thomas tarafından takdim edildi. Bu anlamlı ödülü almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Ali Rıza Kural “Bu onuru ülkeme, beni yetiştiren hocalarıma, birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma ve her zaman desteğini gördüğüm aileme borçluyum. Mesleğe başladığım gün sadece iyi bir hekim olmayı ve hastalarıma en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçlamıştım. Geri dönüp baktığımda çok çalıştığımı, daima yeniliklerin peşinde koştuğumu ve öğrendiklerimi diğer meslektaşlarımla paylaştığımı görebiliyorum. Bu çabaların sonucunda ülkemizde Endoüroloji’nin ne kadar ileriye gittiğini görmek ve bunun bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk” diye konuştu. Henüz yolun başındaki genç meslektaşlarına Hipokrat yemini doğrultusunda insan hayatını herşeyin üzerinde tutmalarını, önce iyi bir hekim olmaya çalışmalarını ve sonra da meslekteki yenilikleri yakından takip etmelerini öneren Prof. Dr. Ali Rıza Kural “Bugün yeniden bir meslek seçme durumunda olsam yine Tıp mesleğini ve yine Üroloji branşını seçerdim” dedi.

İlklere imza attı!

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Türkiye’de 2005 yılında ilk robotik ürolojik cerrahi programını başlatarak, bugüne dek 3000’den fazla robotik işlemi başarıyla tamamladı. Son yıllarda dünyada hızla gelişen Ürolojik Laparoskopinin özellikle böbrek kanseri ve prostat kanseri tedavisinde ülkemizdeki ilk uygulamalarına imza atarken, Da Vinci robotuyla ülkemizde ilk prostat kanseri ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslar arası dergilerde 150’yi aşkın makalesi yayınlanan, ulusal ve uluslar arası kitaplara bölümler yazan Prof. Dr. Ali Rıza Kural pek çok yerel ve uluslar arası bilimsel toplantı ve eğitim kursları düzenledi. 2018 yılında da 400 yılı aşkın süredir İngiliz tıbbına yön veren RCPSG (Royal College of Phsyicians and Surgeons Glasgow-Glasgow Kraliyet Tıp ve Cerrahi Üniversitesi) tarafından FRCS-Honorary ünvanıyla onursal üyeliğe kabul edilen ilk Türk hekim oldu. Geçtiğimiz yıllarda Dünya Endoüroloji Derneği’nin ilk Türk başkanı seçilen ve 2017-2018 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Dünya Endoüroloji Derneği (Endourological Society) tarafından 2021’de Yılın Eğitmeni Ödülü’nün sahibi olmaya da hak kazanmıştı. 10 yıldır verilen “Ralph Clayman Mentor Award” yani “Yılın Eğitmeni” Ödülü ilk kez bir Türk hekimin olmuştu. Prof. Dr. Ali Rıza Kural 2022 yılında da, Dünya Endoüroloji Derneği ‘nin her yıl 2 kişiye verilen “Endourological Society Honorary Member Award” yani “Ömür Boyu Onursal Üyelik” ödülünün sahibi olan ilk Türk hekim olmuştu.

