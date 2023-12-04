Haber: Beyza Betül Cihan

Kastamonu Dernekler Federasyonu ve KASTOB, TÜMBİKON, TÜMBİFED, Tüm Sivil Toplum Kuruluşlar Konfederasyonu gibi önemli sivil toplum kuruluşlarının desteklediği etkinlik, Türkiye'nin önde gelen isimlerini ağırlayacak.

Etkinlik detayları

Tarih: 10 Aralık 2023, Pazar

Yer: Üsküdar Meydanı

Program

13:30 Çelenk Bırakma Töreni (Üsküdar Atatürk Anıtı): Türk kadınlarının ilk mitinginin 104. yılı anısına Üsküdar Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak. Saygı duruşu ve ulusal marşın ardından etkinlik başlayacak.



14:30 - Kokteyl (Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi): Mitingin ardından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcılarla bir araya gelmek için kokteyl düzenlenecek. Bu özel an, katılımcıların birbirleriyle tanışması ve düşüncelerini paylaşması için ideal bir ortam sunacak.

15.00 -Moderatör: Av Aydeniz Alisbah TUSKAN

Konuşmacı: Gülgün Feyman, Nilüfer Narlı ve İlknur Bektaş, Türk kadınlarının tarihi mücadelesini ve bugünkü önemini vurgulayacakları etkileyici konuşmalarıyla sahne alacak.

Bu özel günü birlikte kutlamak için tüm basın mensupları, Üsküdarlılar ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklar davetlidir.