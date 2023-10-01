12. dakikada Nani’nin sol kanatta ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.
14. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası içinde ortasında arka direkte yükselen Cordova’nın kafasında top üstten dışarı çıktı.
27. dakikada ceza yayı civarından Yusuf Sarı’nın sol ayağıyla sert şutunda önce savunmada Richard’a çarpan topu kaleci Yusuf Karagöz tokatlayarak kornere attı.
31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ortasında kale sahası çizgisinden yükselen Balotelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada sağ kanattan Janvier’in ortasında ceza sahası içinde Novais’in gelişini vuruşunda top dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Balotelli
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Efecan Karaca, Novais, Oğuz Aydın, Cordova
Goller: Dk. 31 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 45 Ertaç Özbir (Yukatel Adana Demirspor)
AA