26. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Orta sahada kaptığı topla Başakşehir kalesine doğru hareketlenen Saiz, ceza yayı önünden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
41. dakikada Berkay Özcan'ın uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde auta gitti.
43. dakikada Yunus Konak'ın ceza sahası içinde Piatek'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj
Goller: Dk. 26 Saiz (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 45 Piatek (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Başakşehir-Sivasspor maçında hakemlere çiçek verildi
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçı öncesinde karşılaşmanın hakemlerine çiçek verildi.
Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremoni sonrasında RAMS Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ile üzerlerinde 'Saygı' yazan tişörtlerle hakemlerin yanına gelen çocuklar; hakemler Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut ve Fatih Tokail'e çiçek vererek şans diledi.Kaynak: AA