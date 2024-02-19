2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Stat: Tüpraş

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Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Fernandes, Rashica, Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Ethemi, Cikalleshi

Sarı kartlar: Dk. 24 Semih Kılıçsoy, Dk. 40 Muçi (Beşiktaş)

Kaynak: AA