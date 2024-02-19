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Beşiktaş, genç futbolcu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, genç futbolcu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı

16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

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