10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Muçi, sağ kanattan bindiren Rashica'nın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Rashica'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.
13. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica altıpas önüne ortasını yaptı, Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp kornere çıktı.
18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gedson, ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0.
22. dakikada kaleyi cepheden gören Gedson Fernandes, çok sert vurdu, kaleci Bahadır sağına uzanıp topu kornere çeldi.
39. dakikada Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın arka direğe yaptığı ortada top yan direğe çarptı ve altıpas önüne açıldı. Boşta kalan topa Efkan kafayı vurdu, kale çizgisi önünde Svensson golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Worrall, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 44 Tayyip Talha Sanuç), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Bassogog, Sowe
Gol: Dk. 18 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 31 Svensson (Beşiktaş)