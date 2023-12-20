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41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi golüne, Galatasaray'dan iki futbolcu aday gösterildi

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi golüne, Galatasaray'dan iki futbolcu aday gösterildi

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