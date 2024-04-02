Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

27. dakikada ceza sahası sol köşesinde topu alan Mertens, uzak köşeye plase vuruş denedi. Kaleci Erce'yi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

23. dakikada savunma arkasına atılan pasla sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Rivas, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Uruguaylı file bekçisi soluna yatarak topun sahibi oldu.

16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.

İlhan Palut: Yüzümüzü yukarıya döndürmek adına önemli bir 3 puandı

İlhan Palut: Yüzümüzü yukarıya döndürmek adına önemli bir 3 puandı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.