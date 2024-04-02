6. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında ön direkte Mertens'in kafayla vurduğu top uzak direğin dibinden auta çıktı.
12. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sağdan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uygun durumda bulunan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.
23. dakikada savunma arkasına atılan pasla sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Rivas, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Uruguaylı file bekçisi soluna yatarak topun sahibi oldu.
27. dakikada ceza sahası sol köşesinde topu alan Mertens, uzak köşeye plase vuruş denedi. Kaleci Erce'yi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
43. dakikada Ziyech'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Halil Dervişoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg
Gol: Dk. 12 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Rivas, Dk. 45+4 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor)