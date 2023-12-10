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36. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında, Visca'nın ortasını ceza sahasında hakim olan Trezeguet'in çektiği sert şutu kaleci Nita kornere çeldi.

12. dakikada Gaziantep FK 'nin atağında Dragus'un aşırtma pasını ceza sahasında buluşan Oğulcan Çağlayan'ın çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kontrol etti.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira da, Kayserispor hak ederek kazandı

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira da, Kayserispor hak ederek kazandı

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