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Ayrıca İstanbulspor'da 100. resmi maçına çıkan Muammer Sarıkaya'ya karşılaşma öncesi kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından plaket takdim edildi.

Öte yandan müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcıları Selçuk Şahin ve Daniele Russo ile birlikte protokol tribününden takip etti.

39. dakikada İstanbulspor beraberliği sağladı. Ceza sahasına gönderilen uzun topta Trabzonspor savunmasındaki Larsen'in uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde Ndao kontrol etti. Bu oyuncunun pasında ceza sahasına giren Muammer Sarıkaya'nın yerden vuruşunda, top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-1.

30. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası çaprazına kadar ilerleyen Trezeguet'nin şutunda, kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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