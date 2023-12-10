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22. dakikada Midtsjö'nün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Erencan Yardımcı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu ayaklarının yardımıyla kontrol etti.

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