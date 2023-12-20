Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Rıza Çalımbay: Benim için 2 maç, 3 maç, 6 maç, 10 maç fark etmez

Rıza Çalımbay: Benim için 2 maç, 3 maç, 6 maç, 10 maç fark etmez

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2.

18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.

3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.