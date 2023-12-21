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Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

43. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Tirpan'ın yerden pasında, defansa çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutundan kaleci Bernardoni'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada kazanılan penaltı atışını Cikalleshi kullandı. Arnavut oyuncu, panenka vuruşu ile kaleci Okan Kocuk'un üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

27. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Misafir takımın atağında Cicaldau, Satka'nın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada Samsunspor 'un kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortaya Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

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