Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Göztepe, Süper Lig için sahaya çıkıyor

Göztepe, Süper Lig için sahaya çıkıyor

37. dakikada Camara orta sahada kazandığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

4. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada caza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.