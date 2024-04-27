4. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada caza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Camara orta sahada kazandığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal, İbrahim Akdağ, Charisis, Turgunboev, N'Jie, Manaj

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi

Kaynak: AA