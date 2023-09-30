3. dakikada Trabzonspor, köşe vuruşundan golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Erdem Canpolat'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0
27. dakikada ev sahibi Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Bakasetas'ın ceza yayı içerisinden kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top filelere gitti: 2-0
29. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Midtsjö'nun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı şutta, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.
36. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Midtsjö'nün pasında ceza alanı içinde Endri Çekiçi'nin yerden şutunda, Mehmet Can Aydın'ın çizgi üzerinde müdahale etmek istediği top filelerle buluştu: 2-1
43. dakikada Onuachu'nun sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapadı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Gökhan Barcın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Midtsjö, Endri Çekiçi, Thuram
Goller: Dk. 3. Onuachu, Dk. 27 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 36 Endri Çekici (Pendikspor)
Sarı kart: Dk. 3 Endri Çekici (Pendikspor)
AA