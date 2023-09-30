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29. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Midtsjö'nun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı şutta, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.

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