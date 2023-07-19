Sultaniye Camisi imam hatibi Mustafa Tozlu ve müezzini Mustafa Kara, içecek ve yiyecek raflarından oluşan dolabı caminin bir köşesine yerleştirdi.

Hayırseverlerin desteğiyle alınan çikolata, bisküvi, meyve suyu ve süt gibi ürünler raflara yerleştirilerek "Çocuk Market" kuruldu. Marketteki ürünler, Kur'an kursuna gelen çocuklara ders arasında ikram ediliyor.

Suluova İlçe Müftü Vekili Uğur Koncak, ilçelerinde 200'e yakın yaz Kur'an kursu düzenlendiğini söyledi.

Uygulamayı hayata geçiren imam ve müezzine teşekkür ederek bu marketin çocukların camiye ısınmasına ve daha çok gelmesine, diğer arkadaşlarını da getirmesine vesile olduğunu belirtti.

Tozlu ise uygulamayla çocukların camiye ilgisinin arttığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza cami havasını teneffüs ettirmek, bu arada bilgileri daha etkili şekilde vermek için böyle bir etkinliğin çok güzel olacağını düşünerek hayata geçirdik. Geçen sene 25-30 öğrencimiz varken bu sene 50-60 öğrencimiz var. Belki daha devam edebilecek. Çünkü çocuklar birbirleriyle konuştukları zaman böyle bir etkinliğin onlar üzerindeki etkisi büyük. Sayımızın çoğalacağı kanaatindeyiz."

Yaz Kur'an kursu öğrencisi 12 yaşındaki Mehmet Akif de marketten çikolata ve bisküvi aldığını belirterek "Bu market sayesinde hem Kur'an öğreniyoruz hem de yiyecek alıyoruz. Çok memnunum, çok güzel bir uygulama." ifadesini kullandı.

AA