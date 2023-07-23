İSTANBUL- Geçtiğimiz günlerde "gizli toplantı" yaparak CHP'de okları üzerine çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında Belediye Başkanları Toplantısı'nda kavga çıktığı iddia edildi. Kulis bilgilerine göre Kerimoğlu'nun İmamoğlu'na, "Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır." dediği, İBB Başkanı'nın ise, Ahlaksız, sensin. Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun" yanıtını verdiği öğrenildi.

GİZLİ TOPLANTININ ARDINDAN İLK BULUŞMA

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan mağlubiyetlerin ardından sık sık "değişim" mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bardağı taşıran son damla "gizli toplantı" oldu. CHP'li üst düzey isimlerle gizli online toplantı gerçekleştiren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile krizin ardından ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

"ZOOM TOPLANTISI YAPMAK AHLAKSIZLIKTIR"

Toplantıda gerilimli dakikaların yaşandığına dair iddialar gündeme gelirken gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında da tartışma yaşandığını yazdı. Kerimoğlu'nun toplantıda İmamoğlu'nu hedef alarak, "Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz, seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB başkanlığına adayım" dediği öğrenildi.

"AHLAKSIZ SENSİN, BAKIRKÖY'DE SOKAKTA GEZEMİYORSUN"

İmamoğlu'nun Kerimoğlu'na yanıtı ise çok sert oldu. İmamoğlu'nun "Böyle bir üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum. Ahlaksız sensin! Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun" dediği öğrenildi.

HABER: ERCAN AYDIN