HABER: DUHA SENA OSKAY

Muharrem İnce dün Ankara’da öğrencilerle buluştu. İsrail-Filistin çatışması ile ilgili açıklamalarda bulunan İnce,“Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Rusya Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum" dedi.

ERDOĞAN'A DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum" ifadelerini kullandı.