İZMİR- 2013 yılında kurulan İnsan Kaynakları Meslek Derneği (İKMD), elde ettiği kazanımlarla çalışma hayatındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Halihazırda 300’e yakın bireysel ve kurumsal üyesi ile iş gücü piyasasında etkin roller üstlenen İKMD, yeni temsilciliklerle de genişlemesini sürdürüyor.

İş birliği içerisinde olduğu şirketlere ve bireylere daha nitelikli hizmet vermeyi, daha rekabetçi ve verimli sonuçlara ulaşmayı amaçlayan İKMD, İstanbul’un ardından ikinci temsilciliğini ise, İzmir’de açtı. Türkiye’nin çalışma hayatına yön veren etkili insan kaynakları liderlerinin katılımıyla 13 Haziran 2023’te dünyaca ünlü Hugo Boss’un ev sahipliğinde açılış lansmanını gerçekleştiren İKMD; iki yıl içinde 11 büyük şehirde temsilcilikler açmayı hedefliyor.

“İnsan kaynakları, şirketlerin en değerli varlıklarını yani insanı temsil eder”

İKMD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda MAN Türkiye A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü olan Mustafa İskifoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada; derneğin amaçlarını, İzmir'de açtıkları ikinci temsilciliklerinin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“İnsan kaynakları yönetimi, günümüz iş dünyasında çok stratejik bir öneme sahip. Çünkü insan kaynakları, şirketlerin en değerli varlıklarını yani insanı temsil eder. Bu nedenle, insan kaynakları yönetimi alanında bilgi ve deneyim paylaşımının önemini vurgulamak, meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde, bulunduğumuz şirketlere katkıda bulunmak, iş yaşamına etkili önerilerde bulunmak amacıyla derneğimizi kurduk. İzmir'de açtığımız ikinci temsilcilik ile bölgedeki insan kaynakları profesyonellerinin İKMD’nin güçlü ve geniş iletişim ağı ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmasını ve güzel şehrimiz İzmir’in çalışma hayatında etkin rol almasını hedefliyoruz. İzmir pek çok açıdan önemli bir şehir olmasının yanında, aynı zamanda sanayi ve üretim alanındaki güçlü şirketlere ev sahipliği yapan bir kent. Dolayısıyla İzmir’in yeni temsilcilik için önemli adres olduğuna inanarak, burada ikinci temsilciliğimizi açtık.”

HABER: METE YILMAZ