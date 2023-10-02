Haber: Duha Sena Oskay

Uzaylılar film yapımcısı Mark Lee insanların gerçekte yaşayıp yaşamadığını, bir video oyununda olup olmadığımızı, yapay zekanın uzaylı yaşamını tanımlamaya nasıl yardımcı olacağını ve çok daha fazlasını araştırıyor.

Mark Lee, X'in patronu Elon Musk'un inandığı Simülasyon Teorisini araştırıyor ve gerçekte yaşama ihtimalimizin milyarda bir olduğunu iddia ediyor.

"Gerçeğe yaklaşıyoruz"

İsveçli filozof Nick Bostrom'un 2003 yılında öne sürdüğü teori hakkında konuşan Lee,şöyle diyor:

“Çocukluğumdan beri UFO'lara ilgi duyuyorum ve 20 yıldır araştırma yapıyorum; bilim diplomam var, bu yüzden bunu mantıklı bir şekilde ele alın. Hayat bir bilgisayar oyunu olabilir mi? Tüm cevaplara sahip olduğumu iddia etmiyorum ama bir şeyler oluyor. Soru şu: 'Bilgisayar oyununu kim kontrol ediyor ve neden?”

Mark Lee, gerçekte yaşama ihtimalimizin milyarda bir olduğunu iddia ediyor ve ekliyor:

“Pilotların teknolojiyle ilgili olarak bunu kontrol altında tutmak için kesinlikle gördükleri bir şey var.Yeni yapacağım belgesel, eğer yalnız olmazsak dinler üzerinde şok etkisi yaratacak bir konuyu ele alacak.”