HABER: DUHA SENA OSKAY

İsrail'i vuran füze saldırılarının ardından dünya barışı "pamuk ipliğine bağlı" hale gelirken, çatışmayı tırmandırabilecek dünya güçleri Avrupa'yı tetikleyebilir.

"Tamamen inandırıcı" bir senaryoya göre Orta Doğu'daki savaş Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkeler aracılığıyla Avrupa'nın kalbine taşınacak. Profesör Anthony Glees'e göre müttefik topraklarına füze atılması durumunda ABD bile savaşa dahil olabilir.

Bu korku ABD'ye de yayılıyor; Başkan Joe Biden ve kurmayları tüm dünyaya yayılacak bir "çoklu tiyatro savaşından" endişe ediyor. Profesör Glees, "potansiyel felaketin" Birinci Dünya Savaşı'nın açılışını yansıttığını iddia etti.

Profesör Glees, geri dönüşü olmayan zincirleme bir reaksiyonu tetikleyebilecek "küçük bir intikam eylemi" konusunda uyarıyor. Üçüncü Dünya Savaşı benzeri bir olaya yol açabilir.

Daily Star'a konuşan profesör şunları söyledi: "Bence şu anda dünya barışı pamuk ipliğine bağlı. Tamamen inandırıcı olan bir senaryo var: Olayların birer birer Orta Doğu'da daha genel bir savaşa ve ardından Avrupa'da daha geniş bir savaşa yol açması.

"Bu savaşın bir anda çıkacağını düşünmüyorum ve mutlaka nükleer silahlarla yapılacağını da düşünmüyorum. Ancak tüm Batı Avrupa'yı ve Rusya'yı kapsayacağını düşünüyorum. Çin ve Kuzey Kore'nin avantaj olarak görecekleri bir şeyi ele geçirmeleri mümkün ama bunu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Tüm dikkatimizin ve İsrail ile Gazze'deki krizi kontrol altına almaya yönelik tüm çabalarımızın odak noktası Avrupa olmalıdır.

"Dün gece ABD'nin 'çoklu tiyatro savaşı' korkularından bahsedildi ve güçlü uçak gemisi USS Gerald R Ford'un, destekleyici savaş gemilerinden oluşan bir filoyla çevrili olarak İsrail açıklarındaki sulara doğru hareket etmesi, bu korkuların ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor."

İsrail dışındaki hazırlıkların yanı sıra, ülkenin eylemlerinin "nesiller boyu yankılanacağı" uyarısında bulunan Başkan Benjamin Netanyahu'nun tartışmalı yorumları da geliyor. Netanyahu, "insan hayvanlarla savaştıklarını" da sözlerine ekledi.