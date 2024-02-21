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"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK 'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şehitler, millet ve aziz vatan için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edileceği belirterek, şu ifadelere yer verildi:

Adalet Bakanı Tunç: (15 Temmuz darbe kalkışması) Mücadeleye zarar verecek hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz

Adalet Bakanı Tunç: (15 Temmuz darbe kalkışması) Mücadeleye zarar verecek hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz

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