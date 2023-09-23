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Açıklamaya göre, arama-tarama faaliyetinde, Zagros keskin nişancı tüfeği, 111 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 1680 adet 5,56 milimetre mühimmat, 1580 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 22 savunma tipi el bombası, 10 el bombası fünyesi ve termal giyecek ele geçirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak' ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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