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İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 455'e ulaştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri , Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdi; 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

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