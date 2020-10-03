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AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 
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AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 

KARTAL'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:36
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AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 

Yangın saat 05.00 sıralarında Kartal Aydos Ormanı’nda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Çok sayıda ağacın yandığı yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması müdahaleyi güçleştirse de itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yangının ilerlemesi durduruldu. Yangın yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Ormanda yangın çıkan bölgede mahsur kalan bir kaplumbağa itfaiye erleri tarafından kurtarılarak güvenli alana bırakıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA

Son Güncelleme: 03.10.2020 09:35
Anahtar Kelimeler:
ItfaiyeYangınOrmanAydosKartal
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