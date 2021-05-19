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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:07
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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü TKP/ML'ye yönelik, 8 adrese eş zamanlı, operasyon gerçekleştirdi.  

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki operasyonda sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan baskında bir şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de ise polis ekipleri 4 katlı binanın 3. katındaki daireye baskın düzenledi. İçeride yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı. 

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTerörOperasyon
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