İstanbul

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'daki olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan ve "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen zanlılar Azat Ö, Tarık Ö. ve Servet Ö. tutuklandı.

Olayın ardından kaçan şüphelilere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Tarık Ö'nün ifadesine ulaşıldı

Şüphelilerden Tarık Ö, emniyette alınan ifadesinde pişman olduğunu belirterek, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasına 1 milyon 350 bin lira değerinde inşaat demiri sattığını, ödemenin iki senetle yapılması konusunda anlaştıklarını, ilk senedin ödendiğini ancak ikinci senedin zamanında ödenmemesi üzerine yasal yollara başvurduğunu anlattı.

İcrayla ilgili tebligat ulaştığında da Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını ifade eden Tarık Ö, yapılan paylaşımı önemsemediğini ancak oğlu ve kardeşiyle görüştükten sonra bu konuyla ilgili konuşmak için tekel bayisine gittiklerini söyledi.

Tarık Ö, çıkan tartışma sırasında silah sesi duyduğunu, kardeşi ya da oğlunun vurulduğunu düşünüp silahı aldığını savunarak, sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne sürdü.

Olay günü Tarık Ö'nün oğlu Azat Ö, kardeşi Murat Ö. ve kuzeni Servet Ö. ile tekel bayisine gittiği, olayın ardından kaçan Tarık Ö. ve oğlu Azat Ö'nün bir süre Büyükçekmece'de yine kendilerine ait inşaatta saklandıkları belirlendi.

Yiyecek almak için dışarıya çıkan Tarık Ö'nün, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Saldırıda kullanılan silahın tutuklanan şüpheli Murat Ö'ye ait ruhsatlı tabanca olduğu tespit edildi.

Olay

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler, olayın ardından kaçmış, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yürütülen çalışmada şüphelilerden Murat Ö, Servet Ö, Tarık Ö. ve Azat Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, diğer 8 zanlı da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

AA