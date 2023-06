İSTANBUL AA- Yerli ve yabancı birçok sanatçı ve topluluk, İstanbul'da düzenlenen etkinliklerde sahne alacak.

ABD'li müzik grubu Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da konser verecek.

Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream" ve "Je Dis Oui" albümleriyle altın ve platin plak kazanan topluluk, Pasion Turca organizasyonuyla sahnede olacak.

ABD'li rapçi Wiz Khalifa, Ceza ve Motive ile 28 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek Dropout Festival'23'te aynı sahneyi paylaşacak.

"Ormanda Işık Festivali" ilk kez Türkiye'de

Bugüne kadar 40'tan fazla ülkede sahnelenen "Işıklar ve Düşler" temalı "Ormanda Işık Festivali", 29-30 Haziran'da Turkcell Platinum Park'ta gerçekleştirilecek.

Tasarımcılar, senaristler ve sanatçılardan oluşan geniş bir ekibin hazırladığı festival, Türkiye'ye özel yeni ve özgün içeriğiyle ışıklı dev enstalasyonlar, tüneller, interaktif temalar, oyun, eğlence alanları ve sahne performansları gibi birçok seçeneği bir arada sunuyor.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği festivalde 25 bin aydınlatma ile 3 kilometre ipek kullanıldı. 50 bin metrekare alana kurulan festivalde 30'dan fazla tematik alan bulunuyor.

Çocuklar için

"HUPALUPA GO Festivali", dev oyun parkurları, birbirinden farklı sahne şovları ile Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda minik sanatseverleri ağırlayacak.

Sevimli kahramanlar Sponge Bob, Paw Petrol, ve Ninja Turtles'ın da çocuklarla bir araya geleceği festival 28 Haziran'da yapılacak.

Festivale katılan yetişkinler de golf, bowling, masa topu gibi oyunlarda yarışabilecek veya parkurlarda çocuklarına eşlik edebilecek.

Müze Gazhane'de akuztik ezgiler yankılanacak

Kültür, müzik ve sanat festivali "Byzantion", Kadıköy The Wall Performance Hall ve Burgazada Cennet Bahçesi'nde düzenlenecek.

Bayramın ilk günü 28 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek festivalin müzik programında birçok farklı alternatif müzik tarzına yer verilecek. Festivalde 25 müzik projesi dinleyicinin beğenisine sunulacak.

Usta isimlerin akustik ezgilerinin yer aldığı konser serisi "Müze Akustik", Müze Gazhane'de düzenlenecek. Program kapsamında 29 Haziran'da Kaan Sancaktar sahne alacak. Konsere girişler ücretsiz olacak.

Müze Gazhane'de "Hava Kararınca" konser serisinde 28 Haziran'da Jazzanova, "Sahne Senin" kapsamında ise The Kites grubu sahne alacak.

Kuruçeşme Açıkhava'da 28 Haziran'da "Çizmeli Kedi", 29 Haziran'da "Cennete Bilet", 30 Haziran'da "Kutsal Damacana 4" ve 1 Temmuz'da "Örümcek Adam 4" filmleri gösterilecek.