Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1351.59
ALTIN
499.27
DOLAR
8.5976
STERLİN
11.8530
EURO
10.1435
Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 34 öğretim...
Kentsel Tasarım Proje Yarışmasına Davet
Kentsel Tasarım Proje Yarışmasına...
KTÜ 5 sözleşmeli personel alacak
KTÜ 5 sözleşmeli personel...
Sakarya Geyve’de tarla ve 2 katlı bina satılacak
Sakarya Geyve’de tarla ve...

İSTANBUL'DA DOLUNAY

İstanbul'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:35
0 Okunma
İSTANBUL'DA DOLUNAY

Akşam saatlerinde görülen ay, saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul'un simgeleriyle ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz  görüntüler ortaya çıkardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulDolunay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un havalimanlarında bayram dönüşü yoğunluğu
İstanbul'un havalimanlarında bayram dönüşü yoğunluğu
Kara surlarının Orta Çağ köprüleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya  
Kara surlarının Orta Çağ köprüleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya  
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans