Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bu yana kent genelinde 24 bin 539 operasyon düzenledi.

İstanbul'da 1 Ocak-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklandı.

Söz konusu çalışmalarda, 8 ton 977 kilogram uyuşturucu madde, 3 bin 250 kök Hint keneviri ile 2 milyon 959 bin 671 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA