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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 573 dolar, 700 avro, 1000 sterlin ile 19 bin 700 lira ele geçirildi.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 20 zanlıyı yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik 1-27 Eylül tarihleri arasında çalışma yürüttü.

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